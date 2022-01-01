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Электропогрузчики Linde

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Электропогрузчики Linde

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Вилочные электропогрузчики Linde – немецкая надежность и высокая эффективность

Корпорация Linde Material Handling (Германия) более 50 лет производит высокотехнологичное подъемно-транспортное оборудование для складских хозяйств, ее продукция сегодня поставляется во все уголки земного шара и пользуется заслуженным доверием заказчиков.

Вилочные электропогрузчики Linde представлены в широком ассортименте моделей, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых объемов перевалки грузов и условий эксплуатации.

Достоинства электропогрузчиков Linde:

  • Высокая производительность
  • Инновационные конструкторские решения
  • Неприхотливость в повседневном обслуживании
  • Возможность приобретения погрузчиков со специальной комплектацией, согласно потребностям заказчика
  • Высокая безопасность и надежность
  • Развитая сервисная сеть по всей России
  • Экономичность в работе
  • Оптимальное соотношение цена-качество

На все вилочные погрузчики Linde, комплектующие, аккумуляторы и навесное оборудование к ним предоставляется гарантия производителя.

Наши менеджеры помогут подобрать оптимальную модель и комплектацию погрузчика.

По вопросам приобретения и доставки электропогрузчиков Linde звоните нам по телефону или оставляйте свою заявку на нашем сайте.

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