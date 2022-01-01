Вилочные электропогрузчики Linde – немецкая надежность и высокая эффективность

Корпорация Linde Material Handling (Германия) более 50 лет производит высокотехнологичное подъемно-транспортное оборудование для складских хозяйств, ее продукция сегодня поставляется во все уголки земного шара и пользуется заслуженным доверием заказчиков.

Вилочные электропогрузчики Linde представлены в широком ассортименте моделей, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых объемов перевалки грузов и условий эксплуатации.

Достоинства электропогрузчиков Linde:

Высокая производительность

Инновационные конструкторские решения

Неприхотливость в повседневном обслуживании

Возможность приобретения погрузчиков со специальной комплектацией, согласно потребностям заказчика

Высокая безопасность и надежность

Развитая сервисная сеть по всей России

Экономичность в работе

Оптимальное соотношение цена-качество

На все вилочные погрузчики Linde, комплектующие, аккумуляторы и навесное оборудование к ним предоставляется гарантия производителя.

Наши менеджеры помогут подобрать оптимальную модель и комплектацию погрузчика.

По вопросам приобретения и доставки электропогрузчиков Linde звоните нам по телефону или оставляйте свою заявку на нашем сайте.