Вилочные электропогрузчики Linde – немецкая надежность и высокая эффективность
Корпорация Linde Material Handling (Германия) более 50 лет производит высокотехнологичное подъемно-транспортное оборудование для складских хозяйств, ее продукция сегодня поставляется во все уголки земного шара и пользуется заслуженным доверием заказчиков.
Вилочные электропогрузчики Linde представлены в широком ассортименте моделей, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых объемов перевалки грузов и условий эксплуатации.
Достоинства электропогрузчиков Linde:
- Высокая производительность
- Инновационные конструкторские решения
- Неприхотливость в повседневном обслуживании
- Возможность приобретения погрузчиков со специальной комплектацией, согласно потребностям заказчика
- Высокая безопасность и надежность
- Развитая сервисная сеть по всей России
- Экономичность в работе
- Оптимальное соотношение цена-качество
На все вилочные погрузчики Linde, комплектующие, аккумуляторы и навесное оборудование к ним предоставляется гарантия производителя.
Наши менеджеры помогут подобрать оптимальную модель и комплектацию погрузчика.
По вопросам приобретения и доставки электропогрузчиков Linde звоните нам по телефону или оставляйте свою заявку на нашем сайте.